В Москве за сутки умерли 14 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Москве умерил 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
У всех умерших была подтверждена пневмония, тесты на коронавирус SARS-CoV-2 также дали положительные результаты.
По данным на утро 9 сентября, за минувшие сутки в Москве обнаружили 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице выявили 268 384 случая заболевания COVID-19. Выздоровели в городе за сутки 1338 больных коронавирусом, общее число вылечившихся выросло до 224 840 человек.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса проходит в два этапа: через 21 день после первого укола добровольцам введут второй компонент препарата.