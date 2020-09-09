В Москве за сутки умерли 14 больных COVID-19

Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Москве составило 4947 человек

За прошедшие сутки в Москве умерил 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

У всех умерших была подтверждена пневмония, тесты на коронавирус SARS-CoV-2 также дали положительные результаты.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным на утро 9 сентября, за минувшие сутки в Москве обнаружили 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице выявили 268 384 случая заболевания COVID-19. Выздоровели в городе за сутки 1338 больных коронавирусом, общее число вылечившихся выросло до 224 840 человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса проходит в два этапа: через 21 день после первого укола добровольцам введут второй компонент препарата.