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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 14 больных COVID-19

Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Москве составило 4947 человек

За прошедшие сутки в Москве умерил 14 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

У всех умерших была подтверждена пневмония, тесты на коронавирус SARS-CoV-2 также дали положительные результаты.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным на утро 9 сентября, за минувшие сутки в Москве обнаружили 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице выявили 268 384 случая заболевания COVID-19. Выздоровели в городе за сутки 1338 больных коронавирусом, общее число вылечившихся выросло до 224 840 человек.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в городе началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса проходит в два этапа: через 21 день после первого укола добровольцам введут второй компонент препарата.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва занимает первое место среди регионов России по общему количеству заразившихся коронавирусом.

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Регионы России с наибольшим количеством заболевших COVID-19:

  • Москва — 268 384;
  • Московская область — 69 664;
  • Санкт-Петербург — 38 436;
  • Нижегородская область — 29 018;
  • Свердловская область — 26 401;
  • Ханты-Мансийский АО — 20 270;

Всего в России за время эпидемии выявлено 1 041 007 случаев заболевания COVID-19, более 18 тыс. заболевших умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, эпидемия
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