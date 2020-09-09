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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в России 9 сентября. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации», — сказал министр.

Также на конференции Мурашко сообщил, что для испытания вакцины уже набраны 31 тыс. человек за 10 дней. Кроме того, министр рассказал о новом приложении для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком вакцины.

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О начале пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 в Москве ранее рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Введение вакцины от коронавируса будет происходить в два этапа: сейчас добровольцам ввели первый компонент препарата, а через 21 день сделают вторую инъекцию. Вакцинация проходит бесплатно, добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, рассказал президент России Владимир Путин. 8 сентября Минздрав объявил о выпуске первой партии вакцины в гражданский оборот. В Центре Гамалеи сообщили, что производится вторая партия.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцинация, коронавирус, Михаил Мурашко
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