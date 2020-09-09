Мурашко объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

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Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в России 9 сентября. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации», — сказал министр.

Также на конференции Мурашко сообщил, что для испытания вакцины уже набраны 31 тыс. человек за 10 дней. Кроме того, министр рассказал о новом приложении для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком вакцины.

О начале пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 в Москве ранее рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Введение вакцины от коронавируса будет происходить в два этапа: сейчас добровольцам ввели первый компонент препарата, а через 21 день сделают вторую инъекцию. Вакцинация проходит бесплатно, добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.