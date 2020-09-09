Мурашко сообщил о наборе 31 тыс. добровольцев для испытания вакцины

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для участия в третьей фазе испытания вакцины от коронавируса зарегистрировались 31 тыс. добровольцев. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Набраны уже практически 31 тыс. желающих участвовать, буквально за 10 дней», — сказал министр.

Также Мурашко рассказал о новом формате наблюдения за пациентами с помощью мобильного приложения, который устанавливает прямой контакт между вакцинируемым и разработчиком вакцины. «Первый опыт в мире», — добавил министр.

9 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице началась вакцинация первых жителей от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований.