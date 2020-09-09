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Мурашко сообщил о наборе 31 тыс. добровольцев для испытания вакцины

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для участия в третьей фазе испытания вакцины от коронавируса зарегистрировались 31 тыс. добровольцев. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Набраны уже практически 31 тыс. желающих участвовать, буквально за 10 дней», — сказал министр.

Также Мурашко рассказал о новом формате наблюдения за пациентами с помощью мобильного приложения, который устанавливает прямой контакт между вакцинируемым и разработчиком вакцины. «Первый опыт в мире», — добавил министр.

Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

9 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице началась вакцинация первых жителей от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований.

Накануне Минздрав объявил о выпуске первой партии вакцины от коронавируса, произведенной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, в гражданский оборот. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время партии должны доставить в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 объявил 11 августа президент России Владимир Путин. Как сообщил Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцинация, коронавирус, Михаил Мурашко
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