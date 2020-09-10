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Отравление Навального ,  
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Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Публикация The Insider, подготовленная вместе с Der Spiegel и Bellingcat, о состоянии здоровья политика Алексея Навального сильно преувеличена. Об этом РБК заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — заявила Ярмыш.

Ранее Der Spiegel, The Insider и Bellingcat сообщали, что Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы.

СМИ узнали об усиленной охране Навального после прихода в сознание
Общество
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Так, по данным The Insider, политик смог вспомнить события, которые предшествовали отравлению, в том числе, как он потерял сознание в туалете самолета.

Также издание отмечает, что физическое и психическое восстановление российского оппозиционера происходит быстрее, чем у отравленного в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году.

7 сентября Ярмыш сообщала, что политика постепенно отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращения к нему.

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Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске. Там политика госпитализировали в местную больницу где он впал в кому, однако через два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Навального вывели из медицинской комы
Общество
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

По данным российских врачей, причиной ухудшения состояния здоровья Навального могло быть нарушение обмена веществ. Врачи больницы также утверждали, что не нашли следов отравления в организме оппозиционера. Однако в берлинской клинике после обследования пришли к выводу, что в организме политика есть признаки интоксикации веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Позднее власти Германии заявили, что лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления Навального ядом из группы «Новичок».

Теги: Алексей Навальный, Кира Ярмыш, отравление
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