Ярмыш назвала преувеличенными сообщения о состоянии здоровья Навального

Кира Ярмыш (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Публикация The Insider, подготовленная вместе с Der Spiegel и Bellingcat, о состоянии здоровья политика Алексея Навального сильно преувеличена. Об этом РБК заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — заявила Ярмыш.

Ранее Der Spiegel, The Insider и Bellingcat сообщали, что Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы.

Так, по данным The Insider, политик смог вспомнить события, которые предшествовали отравлению, в том числе, как он потерял сознание в туалете самолета.