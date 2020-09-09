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Краснов заявил о причастности иностранных спецслужб к делу ЧВК в Минске

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

К инциденту с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии были причастны несколько иностранных спецслужб, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — сказал генпрокурор, напомнив, что Следственный комитет проводит процессуальную проверку в связи с задержанием россиян.

Краснов отметил, что сам был готов вылететь на переговоры в Минск для освобождения задержанных, однако этого не потребовалось.

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Россияне были задержаны 29 июля в доме отдыха под Минском. Власти Белоруссии назвали их тогда наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и обвинили в подготовке беспорядков перед президентскими выборами 9 августа.

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев объяснял, что задержанные являются сотрудниками коммерческой компании, занимающейся охраной энергетических объектов, и направлялись через Минск в Стамбул, однако опоздали на рейс. В МИД России также заявляли, что россияне следовали в Турцию. Позднее стало известно, что граждане России направлялись в одну из стран Латинской Америки.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что у некоторых из задержанных есть американские паспорта, они оказались «женатыми на американках, работающих в Госдепе». По мнению главы государства, этих лиц «защищают российские руководители».

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В середине августа Белоруссия отпустила задержанных россиян. На родину вернулись 32 гражданина, еще у одного кроме российского паспорта было еще белорусское гражданство, он остался в республике.

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Фото: КГБ Белоруссии / AP

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что россиян в Белоруссию «выманили» спецслужбы Украины и США перед выборами президента республики. По его словам, людей «втемную использовали», чтобы представить «в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании».

Теги: Игорь Краснов, ЧВК Вагнер
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