Краснов заявил о причастности иностранных спецслужб к делу ЧВК в Минске

Игорь Краснов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

К инциденту с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии были причастны несколько иностранных спецслужб, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — сказал генпрокурор, напомнив, что Следственный комитет проводит процессуальную проверку в связи с задержанием россиян.

Краснов отметил, что сам был готов вылететь на переговоры в Минск для освобождения задержанных, однако этого не потребовалось.

Россияне были задержаны 29 июля в доме отдыха под Минском. Власти Белоруссии назвали их тогда наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера и обвинили в подготовке беспорядков перед президентскими выборами 9 августа.