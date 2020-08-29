Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России рассказал, что с ним произошло в Белоруссии. Своей версией произошедшего он поделился в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.

На видео показан мужчина в медицинской маске и темных очках, которого издание называет «российским чевэкашником с позывным Злой».

По его словам, спецслужбы Украины решили «вытащить» на территорию страны для последующего обмена как можно больше россиян, причастных к событиям в Донбассе и Сирии, а также других бывших сотрудников оперативных органов.

«Мы без сомнения уверены, что все это совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны», — сказал мужчина.

Группу россиян задержали в Белоруссии в конце июля: 32 из них — в санатории под Минском, еще одного — на юге страны. По версии белорусской стороны, они прибыли в республику с целью дестабилизации обстановки перед выборами. Местное КГБ называло их сотрудниками ЧВК Вагнера.