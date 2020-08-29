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Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего

Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России рассказал, что с ним произошло в Белоруссии. Своей версией произошедшего он поделился в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.

На видео показан мужчина в медицинской маске и темных очках, которого издание называет «российским чевэкашником с позывным Злой».

По его словам, спецслужбы Украины решили «вытащить» на территорию страны для последующего обмена как можно больше россиян, причастных к событиям в Донбассе и Сирии, а также других бывших сотрудников оперативных органов.

«Мы без сомнения уверены, что все это совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны», — сказал мужчина.

Группу россиян задержали в Белоруссии в конце июля: 32 из них — в санатории под Минском, еще одного — на юге страны. По версии белорусской стороны, они прибыли в республику с целью дестабилизации обстановки перед выборами. Местное КГБ называло их сотрудниками ЧВК Вагнера.

Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США
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Фото: КГБ РБ / AP

Москва отвергала эти обвинения. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что задержанные транзитом направлялись через Минск в Стамбул, но опоздали на рейс. Консул Кирилл Плетнев утверждал, что они следовали в одну из стран Латинской Америки.

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В свою очередь, Киев требовал выдачи девяти задержанных, поскольку подозревал их в терроризме. В середине августа Генпрокуратура России сообщила, что 32 из 33 задержанных россиян вернулись на родину. Еще один мужчина, у которого было и белорусское гражданство, остался в республике. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым.

О причастности Украины к задержанию россиян впервые сообщила «Комсомольская правда». Со ссылкой на источник издание указало, что россиянам предложили работу по охране нефтяных объектов в Венесуэле, заключив с ними поддельные трудовые договоры. Билеты по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас также были фальшивкой, о чем задержанные не знали.

Позже главред украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов и источники «Украинской правды» сообщили, что в соответствии с планом операции Минобороны Украины и СБУ самолет должен был экстренно сесть из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. «Наемников ЧВК» планировалось задержать и использовать для обмена пленными с Россией. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг эту информацию.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что это совместная операция украинских и американских спецслужб, о чем Москве «достоверно известно».

Теги: Минск, задержание, ЧВК Вагнера
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