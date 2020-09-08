Журналист сообщил об отказе Лукашенко выдавать бойцов ЧВК «Вагнер» Киеву

Роман Бабаян (Фото: Роман Бабаян / Facebook)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал бы выдавать задержанных россиян, которых причисляют к бойцам ЧВК «Вагнера», Украине даже при соответствующем запросе Киева. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал его главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

«Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали», — передает слова Лукашенко Бабаян. Также, по его словам, Лукашенко отправил своего старшего сына Виктора, помощника президента по национальной безопасности, извиняться перед задержанными и спросить их, куда они хотят освободиться. «Они сказали: мы хотим в Россию. И, собственно, они уехали», — заключил Лукашенко.

В интервью, помимо задержанных россиян, Лукашенко высказался о выборах и последующих протестах в стране, о задержании Марии Колесниковой и о появлении с автоматом. Также он предупредил о крахе России, в случае если рухнет Белоруссия.

Протесты Белоруссии начались 9 августа после выборов президента страны. Протестующие отказываются признавать итоги голосования, которые были объявлены ЦИК. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция заявляла о многочисленных фальсификациях.