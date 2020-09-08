Защита Ефремова обжалует приговор

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного из-за гибели человека в ДТП с его участием, намерен обжаловать приговор, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его юриста Эльмана Пашаева.

«Будем обжаловать», — сказал он.

Ранее 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с актера 800 тыс. руб. в пользу сына погибшего.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. На автомобиле Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров умер на следующее утро в больнице от полученных травм. По результатам экспертизы выяснилось, что во время происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.