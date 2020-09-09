Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 13:16
Как приблизить компетенции сотрудников к запросам бизнеса Экономика образования, 14:03  Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 14:01 «Зеленый» бизнес в 20 лет: истории молодых предпринимателей. Часть 6 Зеленая экономика, 14:00  Volkswagen анонсировал новый кроссовер меньше Tiguan Авто, 14:00 В Грузии из-за COVID-19 запретили свадебные церемонии и застолья Общество, 13:59 Мурашко сообщил о наборе 31 тыс. добровольцев для испытания вакцины Общество, 13:53 Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО Общество, 13:47 Александру Кержакову официально предложили возглавить «Томь» Спорт, 13:47 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 13:45 Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России Авто, 13:35 ЦИК сообщила о полной готовности к единому дню голосования Политика, 13:34 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 13:32 Песков посоветовал не сравнивать ситуацию в Белоруссии и России Политика, 13:22 В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса Общество, 13:17
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов в сопровождении конвоя направляется в полицейский автозак у здания Пресненского суда после оглашения приговора
Михаил Ефремов в сопровождении конвоя направляется в полицейский автозак у здания Пресненского суда после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, получил первую передачу в СИЗО. Об этом РБК сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«В ней то, что мы вчера просили — сигареты, сахар и чай», — уточнила она. По словам Литвинович, Ефремов находится в нормальном физическом состоянии и условиях, ни на что не жалуется.

«Сказал нам, что отказывается от своего адвоката Пашаева, что отношения с ним закончились вчера после приговора и что его интересы на апелляции приговора будут представлять другие адвокаты, которых сейчас ищет его семья», — добавила член ОНК. Адвокат Эльман Пашаев при этом в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что подзащитный отказался от его услуг.

Защита Ефремова обжалует приговор
Общество
Елизавета Шаргородская,&nbsp;Эльман Пашаев и&nbsp;Михаил Ефремов

Пресненский суд Москвы 8 сентября заключил под стражу Михаила Ефремова, приговорив его к восьми годам лишения свободы и признав виновным в ДТП со смертельным исходом.

Авария с участием артиста произошла 8 июня, когда он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и въехал в фуру Lada. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

Теги: новости, Михаил Ефремов, СИЗО
Материалы по теме
Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг
Общество
Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню
Общество
Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter