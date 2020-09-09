Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов в сопровождении конвоя направляется в полицейский автозак у здания Пресненского суда после оглашения приговора (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, получил первую передачу в СИЗО. Об этом РБК сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«В ней то, что мы вчера просили — сигареты, сахар и чай», — уточнила она. По словам Литвинович, Ефремов находится в нормальном физическом состоянии и условиях, ни на что не жалуется.

«Сказал нам, что отказывается от своего адвоката Пашаева, что отношения с ним закончились вчера после приговора и что его интересы на апелляции приговора будут представлять другие адвокаты, которых сейчас ищет его семья», — добавила член ОНК. Адвокат Эльман Пашаев при этом в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что подзащитный отказался от его услуг.

Пресненский суд Москвы 8 сентября заключил под стражу Михаила Ефремова, приговорив его к восьми годам лишения свободы и признав виновным в ДТП со смертельным исходом.