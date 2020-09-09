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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев назвал глупостью сообщения об отказе Ефремова от его услуг

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы заключенного под стражу Михаила Ефремова, назвал «глупостью» сообщения об отказе артиста от его услуг. Об этом представитель защиты рассказал РБК.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович сообщило, что Ефремов отказался от адвоката Пашаева, так как был недоволен его работой.

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8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал артиста виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Представитель защиты Ефремова заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Авария произошла в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee въехал в фургон Lada, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице на следующее утро.
 

Теги: новости, Михаил Ефремов, адвокат
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