Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти пока не поздно»
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента страны Александра Лукашенко покинуть свой пост. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».
Алексиевич процитировала белорусскую журналистку Светлану Калинкину, заявив, что хотела бы посоветовать президенту республики «уйти красиво», однако это не получится сделать из-за начавшихся беспорядков.
«Уйди, доколе не поздно, доколе ты не ввергнешь народ в страшную бездну, в пучину гражданской войны. Уйди», — сказала Алексиевич.
По ее словам, никто в стране не хочет крови и Майдана. Писательница предложила вывесить на всех избирательных участках протоколы голосования, чтобы люди смогли увидеть, как они голосовали на прошедших президентских выборах. «Давайте сделаем это. Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов», — сказала Алексиевич.