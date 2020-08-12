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Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти пока не поздно»

Писательница Светлана Алексиевич заявила, что никто в стране не хочет крови. Александр Лукашенко должен уйти, пока не ввергнет народ «в пучину гражданской войны»
Светлана Алексиевич
Светлана Алексиевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента страны Александра Лукашенко покинуть свой пост. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

Алексиевич процитировала белорусскую журналистку Светлану Калинкину, заявив, что хотела бы посоветовать президенту республики «уйти красиво», однако это не получится сделать из-за начавшихся беспорядков.

«Уйди, доколе не поздно, доколе ты не ввергнешь народ в страшную бездну, в пучину гражданской войны. Уйди», — сказала Алексиевич.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

По ее словам, никто в стране не хочет крови и Майдана. Писательница предложила вывесить на всех избирательных участках протоколы голосования, чтобы люди смогли увидеть, как они голосовали на прошедших президентских выборах. «Давайте сделаем это. Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов», — сказала Алексиевич.

Она выразила уверенность, что в выборах победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

По поводу протестов, начавшихся после оглашения первых результатов плебисцита, Алексиевич сказала, что благодарна вышедшим на улицы людям за сохранение достоинства. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила», — пояснила писательница.

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Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»
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Владимир Спиваков

По предварительным данным, на выборах президента Белоруссии, завершившихся 9 августа с результатом более 80% побеждает Лукашенко. Его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Тихановская набрала около 10%. 

12 августа российский музыкант и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко в 2014 году. Спиваков заявил, что отказывает от награды из-за жестокости, с которой белорусские власти подавляют мирные протесты в стране. По словам артиста, сейчас в республике «царит мракобесие, тирания, насилие».

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Светлана Алексиевич
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