Лауреат Нобелевской премии предложила Лукашенко «уйти пока не поздно»

Писательница Светлана Алексиевич заявила, что никто в стране не хочет крови. Александр Лукашенко должен уйти, пока не ввергнет народ «в пучину гражданской войны»

Светлана Алексиевич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала президента страны Александра Лукашенко покинуть свой пост. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

Алексиевич процитировала белорусскую журналистку Светлану Калинкину, заявив, что хотела бы посоветовать президенту республики «уйти красиво», однако это не получится сделать из-за начавшихся беспорядков.

«Уйди, доколе не поздно, доколе ты не ввергнешь народ в страшную бездну, в пучину гражданской войны. Уйди», — сказала Алексиевич.

По ее словам, никто в стране не хочет крови и Майдана. Писательница предложила вывесить на всех избирательных участках протоколы голосования, чтобы люди смогли увидеть, как они голосовали на прошедших президентских выборах. «Давайте сделаем это. Пусть люди увидят, сколько и за кого было голосов», — сказала Алексиевич.