В Минске соратники заявили об исчезновении оппозиционера Максима Знака

Максим Знак (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь, он мог быть задержан. Об этом, как передает Tut.by, сообщил пресс-секретарь штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Глеб Глебов.

«В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже кто-то к нам пришел» отключился, и написал слово «маски», — рассказал Глебов.

Позднее Tut.by и «Белсат» опубликовали фотографию, на которой видно, как Максим Знак идет в сопровождении неизвестных людей в масках. «Белсат» утверждает, что Знак задержан, и на этом фото его сопровождают силовики.

Как передает корреспондент TUT.BY с места событий, в штаб Бабарико, где находился Знак, не пускают журналистов. В помещении, по его словам, находятся люди, которые судя по всему, что-то ломают.

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