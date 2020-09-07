Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального
Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального в Омске. Результаты проверки переданы в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба управления.
«По требованию прокуратуры томское управление Роспотребнадзора провело проверку. В настоящее время она завершена, все материалы переданы в прокуратуру», — сказали в пресс-службе. Также в ведомстве сообщили, что пока не могут раскрыть результаты из-за следственных мероприятий.
РБК направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Томской области.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика доставили в местную больницу скорой помощи. Затем его перевезли в Берлин, в клинику «Шарите».