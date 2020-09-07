Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального

Прокуратура Российской Федерации сообщила, что не видит причин для начала уголовного расследования из-за ситуации с Навальным. В ведомстве отметили, что данных, говорящих о совершении преступления в отношении политика, не имеется. Несмотря на это, 20 августа ведомство начало проверку, назвав ее «стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами».

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального найдено вещество из группы яда «Новичок». Германия и другие западные страны потребовали от России тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления.

Российские врачи заявляли, что не нашли в организме оппозиционера признаков отравления. Главврач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что состояние оппозиционера может быть связано с нарушением обмена веществ. «Основной из них [диагнозов], к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — говорил он.