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Отравление Навального ,  
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Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального

Фото: Алексей Петров / ТАСС
Фото: Алексей Петров / ТАСС

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации политика Алексея Навального в Омске. Результаты проверки переданы в прокуратуру. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба управления.

«По требованию прокуратуры томское управление Роспотребнадзора провело проверку. В настоящее время она завершена, все материалы переданы в прокуратуру», — сказали в пресс-службе. Также в ведомстве сообщили, что пока не могут раскрыть результаты из-за следственных мероприятий.

РБК направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Томской области.

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика доставили в местную больницу скорой помощи. Затем его перевезли в Берлин, в клинику «Шарите».

Прокуратура Российской Федерации сообщила, что не видит причин для начала уголовного расследования из-за ситуации с Навальным. В ведомстве отметили, что данных, говорящих о совершении преступления в отношении политика, не имеется. Несмотря на это, 20 августа ведомство начало проверку, назвав ее «стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами».

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального найдено вещество из группы яда «Новичок». Германия и другие западные страны потребовали от России тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления.

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Российские врачи заявляли, что не нашли в организме оппозиционера признаков отравления. Главврач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что состояние оппозиционера может быть связано с нарушением обмена веществ. «Основной из них [диагнозов], к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — говорил он.

Теги: Алексей Навальный, Томская область, Роспотребнадзор
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