Союз журналистов России присудил Ассанжу премию «Солидарность»

Джулиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / Zuma / Global Look Press)

Союз журналистов России присудил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу премию «Солидарность». Об этом сообщил глава союза Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу — настоящему борцу за свободу слова», — сказал Соловьев.

По словам Соловьева, Ассанж уже проинформирован о награде и принял решение перевести денежную часть премии семьям погибших журналистов.

В США Ассанжу предъявлены обвинения, которые в общей сложности грозят ему 175 годами тюрьмы. Недавно в отношении него в США вынесли новое обвинительное заключение.