Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Вопрос о выдаче основателя WikiLeaks США суд рассмотрит в пятницу. Вашингтон обвиняет Ассанжа в раскрытии имен секретных источников, а также в сговоре и помощи Брэдли Мэннингу в получении доступа к засекреченным документам

Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС)

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом глава МВД сообщил в эфире радиостанции BBC Radio 4.

«Я подписал приказ об экстрадиции вчера и завтра его рассмотрит суд», — сказал он (цитата по The Guardian). Джавид заявил, что Ассанж по праву находится «за решеткой», и отметил, что решать данный вопрос может только суд.

О том, что США официально запросили экстрадицию Ассанжа, стало известно в начале недели. Согласно договору между Вашингтоном и Лондоном, у американской стороны было 60 дней после задержания для предъявления обвинений и запроса на экстрадицию, поясняла газета The Washington Post.

В США Ассанжу предъявили обвинения, по которым основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы. Речь идет в том числе о сговоре с экс-аналитиком разведки армии США Брэдли Мэннингом и помощи ему в получении доступа к секретным документам, а также публикации имен источников, предоставлявших информацию американским дипломатам и военным.