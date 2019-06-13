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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Политика ,  
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Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Вопрос о выдаче основателя WikiLeaks США суд рассмотрит в пятницу. Вашингтон обвиняет Ассанжа в раскрытии имен секретных источников, а также в сговоре и помощи Брэдли Мэннингу в получении доступа к засекреченным документам
Джулиан Ассанж (Фото: Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС)

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом глава МВД сообщил в эфире радиостанции BBC Radio 4.

«Я подписал приказ об экстрадиции вчера и завтра его рассмотрит суд», — сказал он (цитата по The Guardian). Джавид заявил, что Ассанж по праву находится «за решеткой», и отметил, что решать данный вопрос может только суд.

Политика
США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

О том, что США официально запросили экстрадицию Ассанжа, стало известно в начале недели. Согласно договору между Вашингтоном и Лондоном, у американской стороны было 60 дней после задержания для предъявления обвинений и запроса на экстрадицию, поясняла газета The Washington Post.

В США Ассанжу предъявили обвинения, по которым основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы. Речь идет в том числе о сговоре с экс-аналитиком разведки армии США Брэдли Мэннингом и помощи ему в получении доступа к секретным документам, а также публикации имен источников, предоставлявших информацию американским дипломатам и военным.

Ассанжа задержали 11 апреля в здании лондонского посольства Эквадора. Суд арестовал его на 50 недель за нарушение условий выхода под залог — в 2012 году он попросил у Эквадора убежища, так как опасался, что его могут экстрадировать в Швецию или США.

Фотогалерея 
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

В Швеции основателя WikiLeaks обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2017-м дело закрыли из-за невозможности допросить Ассанжа, после задержания дело возобновили, но в Стокгольме решили не просить Лондон об экстрадиции.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джулиан Ассанж, Великобритания, экстрадиция
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СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
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