Джулиан Ассанж родился 3 июля 1971 года в городе Таунсвилл на северо-восточном побережье Австралии. В его биографии на сайте WikiLeaks указано, что он учился в 37 школах и шести университетах. В 16 лет Ассанж увлекся программированием и занялся хакерской деятельностью под ником «Мендакс», что означает «благородный лжец». Предполагается, что в то же время Ассанж с друзьями создал организацию «Черви против ядерных убийц», целью которой было получение секретной информации для ее обнародования. В 1991 году Ассанж был судим за взлом компьютерной системы телекоммуникационной корпорации Nortel и был вынужден заплатить штраф. Позже Ассанж сменил несколько профессий в сфере ИТ.

Какие обвинения предъявляются Ассанжу

Как заявил 11 апреля судья Майкл Сноу, Ассанжа задержали на основании двух ордеров.

Первый ордер на арест был выдан из-за нарушения Ассанжем в 2012 году условий освобождения под залог. В то время английский суд рассматривал запрос на его экстрадицию в Швецию. Но как только Ассанж получил возможность выйти на свободу, он скрылся на территории посольства Эквадора. Срок приговора основателю WikiLeaks по обвинению о неявке в суд в 2012 году не превысит 12 месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Ассанжа. «Дело о нарушении Ассанжем условий выхода под залог передано в Королевский суд, где максимальный срок наказания не превышает 12 месяцев», — сказал он. Ассанж отказался признавать свою вину в том, что не предстал в 2012 году перед судом. Сноу признал Ассанжа виновным в нарушении условий залога и направил его дело в суд высшей инстанции.

Второй ордер был выдан властями США. До этого было неизвестно, какие именно обвинения в США выдвинуты против него, выдан ли ордер на арест и запрос на экстрадицию. В ноябре 2018 года газета The Washington Post сообщала о возбуждении дела в отношении Ассанжа, однако деталей не раскрывала. Интрига разрешилась также 11 апреля. В четверг Минюст США опубликовал официальное заявление с перечнем обвинений в адрес Ассанжа. Ему вменяют сговор с бывшим военнослужащим Челси (Бредли) Мэннинг с целью взлома компьютеров Пентагона, проникновения в закрытую систему Siprnet и распространением хранившейся на них секретной информации. По этим обвинениям, указывает ведомство, Ассанжу грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Швеции также сохраняют претензии к Ассанжу. В августе 2010 полиция Швеции допросила Ассанжа в связи с двумя обвинениями в преступлениях сексуального характера. В ноябре того же года Швеция выдала ордер на его задержание, чтобы продолжить допросы. К лету 2012 года Ассанж проиграл несколько апелляций против экстрадиции в Швецию. В августе 2015 года шведская прокуратура прекратила следствие по большинству заведенных на Ассанжа дел в связи с истечением срока давности. Срок давности дела об изнасиловании должен истечь в 2020 году, и если создатель WikiLeaks вернется в Швецию до этого срока, он может быть допрошен. Главный прокурор Швеции Ингрид Исгрен заявила в четверг, что не знает, почему Ассанж был арестован.

Видео: РБК

Насколько вероятна экстрадиция Ассанжа в США

Вопрос об экстрадиции основателя Wilileaks в США будет рассмотрена в Вестминстерском магистратском суде 2 мая. Когда Ассанжа выводили из здания эквадорского посольства, он призвал Великобританию «дать отпор» попыткам администрации Дональда Трампа его задержать. О том, что арест создателя WikiLeaks — один из приоритетов американской администрации, говорил в апреле 2017 года занимавший тогда пост министра юстиции Джефф Сешнс.

Между Великобританией и США подписан договор об экстрадиции. Американские издание VOX полагает, что вероятность выдачи основателя Wikileaks весьма высока. В США не ожидают скорой экстрадиции Ассанжа, так как этот процесс, как правило, занимает много времени, сообщил CBS News чиновник американской администрации на условиях анонимности. Британия может отказаться передавать программиста США, если это будет противоречить правам человека или подвергнет серьезному риску его здоровье, констатирует издание The Daily Beast. В 2012 Британия отказалась экстрадировать в Америку хакера Гэри Маккиннона из-за риска его здоровью.

Чем прославился Ассанж

Ассанж создал интернет-ресурс WikiLeaks в 2006 году, разместив главный сервер сайта в Швеции, с целью публикации секретных и закрытых для общего доступа сведений, полученных от анонимных источников. Первым материалом сайта стал приказ лидера сомалийских повстанцев шейха Хассана Дахира Авейса об убийстве членов правительства Сомали, размещенный в 2006 году. Сейчас на сайте этого документа нет, и первая опубликованная «утечка» датируется сентябрем 2007 года и рассказывает о военной деятельности США в Афганистане.

Наиболее известная публикация ресурса, приведшая к уголовным обвинениям против Ассанжа, была в 2010 году — на сайте было опубликовано около 77 тыс. документов, раскрывающих детали деятельности НАТО в Афганистане. Подготовка материалов велась при содействии крупнейших мировых СМИ: полученная секретная информация была опубликована в The New York Times в США, The Guardian в Великобритании, Der Spiegel в Германии. Материалы содержали данные разведки и отчеты о ходе военных операций. В апреле 2010 WikiLeaks разместил на сайте видео обстрела с американского вертолета группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 году, в числе которых оказались репортеры агентства Reuters.

Осенью 2010 года было опубликовано еще около 400 тыс. документов о военной операции США в Ираке за период с 2004-го по 2009 год, рассказывающие, в частности, о гибели мирных жителей и издевательствах над заключенными. В том же году WikiLeaks разместил на сайте около 250 тыс. конфиденциальных документов переписки дипломатов США, содержащих критические отзывы о мировых лидерах и их политике.

Летом 2015 года на WikiLeaks были размещены документы о прослушивании Агентством национальной безопасности США телефонных разговоров президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В 2016 году WikiLeaks обнародовал переписку кандидата на пост президента от Демократической партии США Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Из документов стало известно о нечестной конкуренции со стороны Клинтон в ходе предварительных партийных выборов, а также о коррупционных схемах вокруг фонда Клинтонов. Демократическая партия обвинила Россию во взломе американских веб-сайтов и передаче полученной информации WikiLeaks.