В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в котором рассматривается его сговор с хакерами из Anonymous. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США», — говорится в документе.

Новое заключение не предусматривает новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, которые перечисляются в первом обвинительном заключении, вынесенном в мае 2019 года. Однако, как указывается в документе, оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых ранее обвинили Ассанжа.

В заключении добавляется, что Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома в отношении консалтинговой компании (группировки) Anonymous и хакером, связанным с LilzSec.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Это произошло после того, как президент этой страны Ленин Морено лишил Ассанжа политического убежища. В итоге суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

В мае того же года прокуратура Швеции возобновила расследование против Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Сейчас Ассанж остается в британской тюрьме Белмарш.