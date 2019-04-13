Bloomberg описал условия содержания Асcанжа в британской тюрьме

Основатель Wikileaks содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Этот объект власти Великобритании используют для содержания подозреваемых в терроризме

Джулиан Ассанж (Фото: Victoria Jones / AP)

Друг основателя Wikileaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя Wikileaks отправили в тюрьму Белмарш. Эту информацию Bloomberg подтвердил представитель Ассанжа.

Некогда этот объект на юго-востоке Лондона, поясняет агентство, называли британской Гуантанамо. Здесь, по его данным, в частности, содержались такие заключенные, как Абу-Катада (испанский судья называл его правой рукой лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в Европе) и четверо мужчин, которые попытались совершить теракт в общественном транспорте в Лондоне.​

Согласно прошлогоднему отчету инспекторов, в Белмарше сейчас содержатся разные люди — от преступников с низким уровнем риска (потенциалом рецидива) до заключенных с наибольшим риском в стране (последние находятся в отдельном блоке), уточняет Bloomberg. Также в тюрьме, по его данным, есть несколько заключенных, которые требуют «особых мер управления» из-за прикованного к ним внимания общественности.

Времяпрепровождение вне камеры для содержащихся в этой тюрьме ограничено. Согласно отчету инспектора, почти половина заключенных сказали, что они обычно проводят менее двух часов вне своей камере в неделю.