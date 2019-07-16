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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Преследование Ассанжа ,  
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МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь. Об этом сообщает агентство EFE.

Данкан добавил, что соответствующее соглашение было достигнуто между Эквадором и Великобританией. Он отметил, что Соединенное Королевство гарантирует Ассанжу надлежащую судебную процедуру. Великобритания заботится о его здоровье.

Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

В апреле Ассанжа задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Он просил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или США. Его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Минюст США направил запрос на его экстрадицию, а в середине июня глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал документ, после чего его должен рассмотреть суд. В США Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, среди которых сговор для взлома компьютеров Пентагона. В результате там ему грозит 175 лет тюрьмы.

Теги: МИД Великобритании, Джулиан Ассанж, экстрадиция
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