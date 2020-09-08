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Протесты в Белоруссии ,  
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Координационный совет сообщил о выходе на связь пропавших оппозиционеров

Иван Кравцов и Антон Родненков
Иван Кравцов и Антон Родненков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов, которые пропали накануне, вышли на связь. Об этом сообщил координационный совет белорусской оппозиции в своем Telegram-канале.

«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально», — сказано в сообщении.

По данным белорусского Агентства телевизионных новостей, 8 сентября члена президиума координационного совета Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Вместе с ней в автомобиле находились Родненков и Кравцов, они въехали на Украину. Агентство сообщило, что во время досмотра автомобиль с оппозиционерами «рванул» в сторону Украины, а члена КС «выбросили из машины».

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В украинском МВД заявили, что белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из страны. Вместе с ними пытались отправить на Украину и Колесникову, но она «предприняла действия», чтобы предотвратить свое перемещение за границу. «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщал, что оппозиционера не удалось вывезти властям из страны, так как она разорвала свой паспорт. В Погранкомитете Белоруссии утверждают, что с ее паспортом было все в порядке.

Накануне член КС Максим Знак сообщил РБК, что с Родненковым и Кравцовым не удается связаться, как и с Колесниковой, о похищении которой сообщил Tut.by.

Теги: координационный совет оппозиции, Белоруссия, Киев
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