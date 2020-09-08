Штаб Тихановской сообщил о пропаже ее доверенного лица

Антонина Коновалова (Фото: strana_888 / VK)

Доверенное лицо соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Светланы Тихановской Антонина Коновалова пропала. Об этом сообщает Telegram-канал штаба Тихановской «Страна для жизни».

Местонахождение Коноваловой на данный момент не известно, указывает канал.

В конце августа МВД Белоруссии задержало другое доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову, ее арестовали на десять суток. После освобождения она покинула страну.

Ранее из Белоруссии уехала сама Светлана Тихановская. По ее словам, она была вынуждена покинуть страну. «Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихановская в видеообращении.