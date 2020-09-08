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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: РИА Новости)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появился на публике с автоматом, так как хотел защитить свою страну. Его слова из интервью российским СМИ процитировал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — привел слова белорусского президента журналист.

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Фото: Николай Петров / БелТА / РИА Новости

Лукашенко, как пишет Бабаян, также рассказал, что ему «по-человечески очень обидно» из-за протестов в республике. По его мнению, это происходит из-за того, что митингующие не знают или не помнят, какой страна была 20 лет назад.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, в тот день в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80% избирателей. Оппозиция не согласна с этими результатами и считает, что большинство граждан проголосовали за его основную соперницу Светлану Тихановскую.

Симоньян и Верницкий приехали брать интервью у Лукашенко
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<p>Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ</p>

23 августа во время очередного протеста Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете. Лидер был одет в бронежилет и держал в руках автомат. В таком же обмундировании и с оружием был его 15-летний сын. В ответ на обвинения со стороны оппозиции, что президент готов стрелять в свой народ, Лукашенко заявил, что никогда даже «пальцем не показывал» в сторону белорусского народа.

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Теги: Александр Лукашенко, протесты, Белоруссия, автомат
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