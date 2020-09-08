Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Александр Лукашенко (Фото: РИА Новости)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что появился на публике с автоматом, так как хотел защитить свою страну. Его слова из интервью российским СМИ процитировал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — привел слова белорусского президента журналист.

Лукашенко, как пишет Бабаян, также рассказал, что ему «по-человечески очень обидно» из-за протестов в республике. По его мнению, это происходит из-за того, что митингующие не знают или не помнят, какой страна была 20 лет назад.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, в тот день в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовали 80% избирателей. Оппозиция не согласна с этими результатами и считает, что большинство граждан проголосовали за его основную соперницу Светлану Тихановскую.