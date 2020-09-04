Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России

Фото: АГН «Москва»

На вакцинацию большинства граждан России понадобится 9-12 месяцев. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает корреспондент РБК.

«Это (вакцинация населения — РБК), по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, — произойдет в течение 9-12 месяцев», — сказал он.

По словам Гинцбурга, после этого можно будет начать экспорт препарата за границу.

Материал дополняется