Пандемия коронавируса , 04 сен, 16:03
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Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России
На вакцинацию большинства граждан России понадобится 9-12 месяцев. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает корреспондент РБК.
«Это (вакцинация населения — РБК), по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, — произойдет в течение 9-12 месяцев», — сказал он.
По словам Гинцбурга, после этого можно будет начать экспорт препарата за границу.
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