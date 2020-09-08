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В погранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую задержали на границе с Украиной, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РБК сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Насколько мне известно, с состоянием здоровья Колесниковой все в порядке, медицинская помощь не требуется, состояние ее удовлетворительное», — сказал Бычковский.

Накануне КС сообщал о похищении в Минске неизвестными Марии Колесниковой, пресс-секретаря КС Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова. Портал Tut.by со ссылкой на очевидца писал, что люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего скрылись. Родственники Колесниковой обратились в милицию по факту ее исчезновения.

Утром 8 сентября белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав Белтелерадиокомпании) сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной. Телеканал передавал, что она пыталась незаконно пересечь границу вместе с Кравцовым и Родненковым. Последним двум удалось пересечь границу.

Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной
Политика
Мария Колесникова

Позже МВД Украины сообщило, что оппозиционеры были выдворены из страны насильно. По данным источников «Интерфакс-Украина», Колесниковой удалось остаться в Белоруссии только потому, что она порвала паспорт. В погранслужбе Украины подтвердили факт пересечения границы Кравцовым и Родненковым.

При этом замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорил, что Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Белоруссии. Он добавил, что Колесникову выдворить не удалось, потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения».

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Теги: Белоруссия, координационный совет оппозиции, новости
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