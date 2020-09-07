Основателю «Омбудсмена полиции» смягчили обвинение в вымогательстве

Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Из дела о вымогательстве в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова убрали квалифицирующий признак «группа лиц», таким образом ему смягчили обвинение. Об этом сообщил РБК его адвокат Сергей Тюленев.

Ранее Тюленев сообщил, что Воронцову предъявили обвинение в окончательной редакции, речь идет о 14 эпизодах. «У него два вымогательства, одна клевета, три ст. 242 — это распространение порнографических материалов и 8 эпизодов по ст. 319 «оскорбление представителей власти», — пояснил Тюленев.

Первое дело против Воронцова было заведено управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу в апреле по обвинению в распространении фейковой информации о коронавирусе.

7 мая года его задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году 300 тыс. руб. у бывшего полицейского. По версии следствия, Воронцов требовал у него деньги за нераспространение интимных фотографий. Позднее суд арестовал его.



В конце мая в отношении него было заведено еще два дела — за вымогательство и изготовление порнографии (ч. 1 ст. 163 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК). По данным пресс-службы главного управления МВД по Москве, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что Воронцов вынудил ее отправить передать ему личные видеозаписи порнографического характера. Под угрозой их распространения, заявительница перечислила основателю паблика 30 тыс. руб.