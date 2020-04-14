В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»

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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по городу.

Дело возбудили из-за записи, сделанной 2 апреля «неустановленным лицом от имени пользователя «Владимир Воронцов» в одном из сообществ соцсети. По данным следствия, автор записи утверждал, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, среди которых якобы 70% заразились коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. При этом в указанном институте нет подтвержденных случаев коронавируса, сообщил СК. О каком именно учебном заведении идет речь, ведомство не сообщает.

Дело завели по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Утром 14 апреля об обыске у него дома сообщил основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. По информации источника ТАСС, уголовное дело по ст. 207.1 УК следователи возбудили против него.

Сам Владимир Воронцов не ответил на звонки РБК. Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила РБК, что у Владимира Воронцова проходит обыск. Об этом ей стало известно от адвоката Сергея Бадамшина, который находится на месте обысков. Сам Бадамшин не смог оперативно ответить на вопросы РБК, сославшись на занятость. Позднее он сообщил в Telegram-канале, что обыск у Воронцова проводится по постановлению следователя 2 следственного отдела 1 РУВД ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. «В сопровождении сотрудников ЦПЭ и спецподразделения «Гром», — отметил адвокат.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация об обысках у Воронцова к ним не поступала.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, а также направил запрос в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Проект «Омбудсмен полиции» представляет собой одноименные группу в сети «ВКонтакте» и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов. Проект также представлен в Instagram и на YouTube.