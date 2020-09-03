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Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда / АГН «Москва»)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил Пресненский суд вынести ему приговор, не связанный с лишением свободы, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Любые меры, не связанные с лишением свободы, любые, чтобы у него была возможность видеть детей», — сказал он.

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На заседании суда 3 сентября Ефремов признал свою вину в ДТП. Гособвинение попросило приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима. «Звание артиста не дает права ездить за рулем пьяным», — отметила сторона обвинения.

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<p>Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП</p>

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Согласно результатам экспертизы, Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в анализах актера обнаружены следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Теги: Михаил Ефремов, суд, приговор
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