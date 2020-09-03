Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского районного суда / АГН «Москва»)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил Пресненский суд вынести ему приговор, не связанный с лишением свободы, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Любые меры, не связанные с лишением свободы, любые, чтобы у него была возможность видеть детей», — сказал он.

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На заседании суда 3 сентября Ефремов признал свою вину в ДТП. Гособвинение попросило приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима. «Звание артиста не дает права ездить за рулем пьяным», — отметила сторона обвинения.