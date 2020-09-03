Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

«Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары», — сказал Ефремов в последнем слове. Актер сказал, что раскаивается в случившемся и ему жаль потерпевших

Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП (Фото: АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом перед вынесением приговора. Он заявил, что раскаивается, передает корреспондент РБК.

«Я пошел сюда, чтобы решить все честно, не буду отмазываться. <...>. Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — обратился он к суду. «Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко, соболезную и переживаю за них», — добавил он.

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«Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары», — заключил Ефремов. Он предположил, что суд может назначить ему десять лет лишения свободы. «Разговаривал с Эльманом [Пашаевым], что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс», — сказал он.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. «Любые меры, не связанные с лишением свободы, любые, чтобы у него была возможность видеть детей», — попросил он. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы.