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Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»

«Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары», — сказал Ефремов в последнем слове. Актер сказал, что раскаивается в случившемся и ему жаль потерпевших
Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП
Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП (Фото: АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом перед вынесением приговора. Он заявил, что раскаивается, передает корреспондент РБК.

«Я пошел сюда, чтобы решить все честно, не буду отмазываться. <...>. Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — обратился он к суду. «Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко, соболезную и переживаю за них», — добавил он.

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«Алкоголь — это дикое зло. Если не знаешь меры, попадешь на нары», — заключил Ефремов. Он предположил, что суд может назначить ему десять лет лишения свободы. «Разговаривал с Эльманом [Пашаевым], что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс», — сказал он.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. «Любые меры, не связанные с лишением свободы, любые, чтобы у него была возможность видеть детей», — попросил он. Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы.

Приговор Ефремову будет объявлен 8 сентября.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Машина актера выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице.

Результаты судмедэкспертизы показали, что во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ефремов несколько раз менял позицию в отношении признания собственной вины: вскоре после ДТП он опубликовал видеообращение, в котором извинился за аварию и признал вину, однако потом отказался от своих слов. На заседании 31 августа Ефремов объяснил, что не помнит ничего случившегося из-за опьянения. По его словам, в тот день он выпил в одиночку бутылку водки, и в результате пришел в себя только у следователя.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
Теги: Михаил Ефремов, ДТП, суд
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