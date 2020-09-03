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Отравление Навального ,  
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Володин увидел в отравлении Навального спланированную акцию против России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / АГН «Москва»)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, в организме которого немецкие специалисты нашли вещество из группы «Новичок», спланированной акцией против России. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны», — полагает он.

По словам Володина, Евросоюзу, странам НАТО «очевидно не нравится», что российская экономика укрепляется, растет влияние России на мировые процессы, страна готова отстаивать свою позицию. Запад не желает видеть Россию сильной, считает спикер Госдумы.

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Политика
Вячеслав Володин

Володин провел параллель между произошедшим с Навальным и ситуацией с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском Солсбери. Тогда, напомнил он, Россию обвинили в отравлении Скрипалей, что было, по его мнению, «очевидной провокацией для продления санкций» против страны, введенных после того, как Крым вошел в состав России. «После необоснованных обвинений в отношении РФ британская сторона не ответила ни на один запрос нашей страны, не допустила наших специалистов к расследованию и не ознакомила с его выводами», — указал спикер. Он добавил, что российские власти «с первых минут» делали все, чтобы спасти жизнь Навальному, несмотря на его политические взгляды.

Парламентарий отметил, что ситуация вокруг Навального происходит «на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор». Европейским странам, попытавшимся вмешаться во внутренние дела Белоруссии, «важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства», считает он.

«Однако задача здравых политических сил — разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию», — заключил Володин.

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Германия 2 сентября объявила, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отравление политика попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений.

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В немецкой клинике «Шарите», где лечится оппозиционер, накануне сообщили, что политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские врачи взяли целый комплекс анализов у Навального, никаких признаков отравляющих веществ в его организме обнаружено не было, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее он указал, что в заявлениях немецкой стороны о причинах отравления оппозиционера нет обвинений в адрес России и повода для них.

Теги: Вячеслав Володин, Алексей Навальный, отравление
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