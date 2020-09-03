Володин увидел в отравлении Навального спланированную акцию против России

Вячеслав Володин (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / АГН «Москва»)

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, в организме которого немецкие специалисты нашли вещество из группы «Новичок», спланированной акцией против России. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны», — полагает он.

По словам Володина, Евросоюзу, странам НАТО «очевидно не нравится», что российская экономика укрепляется, растет влияние России на мировые процессы, страна готова отстаивать свою позицию. Запад не желает видеть Россию сильной, считает спикер Госдумы.

Володин провел параллель между произошедшим с Навальным и ситуацией с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в британском Солсбери. Тогда, напомнил он, Россию обвинили в отравлении Скрипалей, что было, по его мнению, «очевидной провокацией для продления санкций» против страны, введенных после того, как Крым вошел в состав России. «После необоснованных обвинений в отношении РФ британская сторона не ответила ни на один запрос нашей страны, не допустила наших специалистов к расследованию и не ознакомила с его выводами», — указал спикер. Он добавил, что российские власти «с первых минут» делали все, чтобы спасти жизнь Навальному, несмотря на его политические взгляды.