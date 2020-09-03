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Отравление Навального ,  
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В НИИ Склифосовского сообщили об итогах исследования анализов Навального

Веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, следы которых в организме Алексея Навального нашли немецкие врачи, специалисты московского НИИ им. Склифосовского не обнаружили. Исследование проводили на оборудовании из США
Вид на здание Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
Вид на здание Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Специалисты столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского не нашли в анализах Алексея Навального препараты, ингибирующие холинэстеразу, сообщил в эфире канала «Россия 24» завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия.

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Признаки отравления политика соединением из группы ингибиторов холинэстеразы обнаружили врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение из Омска. Накануне немецкие медики заключили, что в организме Навального есть следы яда из группы «Новичок».

Поцхверия уточнил, что биологические жидкости Навального исследовали на масс-спектрометре из США, который может определить 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации.

«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — утверждает врач. В анализах не нашли и другие следы неизвестных веществ, которые не входят в «библиотеку оборудования», отметил он.

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Следов яда в организме Навального также не нашли омские врачи. Они указали, что прорабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы с первого дня госпитализации, однако она не подтвердилась.

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Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

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Об обнаружении в организме Навального яда из группы «Новичок» правительство Германии сообщило 2 сентября, а канцлер страны Ангела Меркель указала, что сомнений в экспертизе нет. По ее словам, отравление стало попыткой заставить оппозиционера замолчать, в связи с чем Москве предстоит ответить «на сложные вопросы». Для выработки общей позиции правительство Германии обсудит ситуацию с партнерами по ЕС и НАТО.

В российском МИДе заявили о необходимости сотрудничества и обмена информацией по делу Навального. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что «западные партнеры предпочитают публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры». Поводов для санкций в Москве в связи с ситуацией с Навальным не нашли.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный, отравление
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