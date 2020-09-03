В НИИ Склифосовского сообщили об итогах исследования анализов Навального
Специалисты столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского не нашли в анализах Алексея Навального препараты, ингибирующие холинэстеразу, сообщил в эфире канала «Россия 24» завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия.
Признаки отравления политика соединением из группы ингибиторов холинэстеразы обнаружили врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение из Омска. Накануне немецкие медики заключили, что в организме Навального есть следы яда из группы «Новичок».
Поцхверия уточнил, что биологические жидкости Навального исследовали на масс-спектрометре из США, который может определить 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации.
«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — утверждает врач. В анализах не нашли и другие следы неизвестных веществ, которые не входят в «библиотеку оборудования», отметил он.