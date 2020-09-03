В НИИ Склифосовского сообщили об итогах исследования анализов Навального

Веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, следы которых в организме Алексея Навального нашли немецкие врачи, специалисты московского НИИ им. Склифосовского не обнаружили. Исследование проводили на оборудовании из США

Вид на здание Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Фото: Сергей Петров / ТАСС)

Специалисты столичного НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского не нашли в анализах Алексея Навального препараты, ингибирующие холинэстеразу, сообщил в эфире канала «Россия 24» завотделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия.

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Признаки отравления политика соединением из группы ингибиторов холинэстеразы обнаружили врачи берлинской клиники «Шарите», куда его перевезли на лечение из Омска. Накануне немецкие медики заключили, что в организме Навального есть следы яда из группы «Новичок».

Поцхверия уточнил, что биологические жидкости Навального исследовали на масс-спектрометре из США, который может определить 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе американского Национального института стандартизации.

«Исследованиями в жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — утверждает врач. В анализах не нашли и другие следы неизвестных веществ, которые не входят в «библиотеку оборудования», отметил он.