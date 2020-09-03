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Володин предложил бундестагу «спросить с Меркель» из-за Навального

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Немецкие депутаты «должны спросить с [канцлера]Ангелы Меркель» за действия, препятствующие развитию отношению между Россией и Германией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Так Володин отреагировал на выступление Меркель, в ходе которого она заявила, что политик Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием вещества из группы «Новичок». Канцлер указала, что Москва должна объяснить случившееся. В правящем блоке ХДС/ ХСС допустили, что против России из-за ситуации с Навальным могут быть введены санкции. Российские специалисты при этом неоднократно заявляли, что никаких ядов и их следов в организме оппозиционера не было.

«Понятно, что Германия — заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль», — заявил Володин. По его словам, сейчас «здравые политические силы» должны разобраться в ситуации и не допустить «втягивания Германии в антироссийскую кампанию».

«Бундестаг должен спросить с Меркель за эти действия, которые препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран», — указал председатель Госдумы.

По его словам, ситуация с Навальным похожа на спланированную акцию против России. Цель такой акции - ввести новые санкции против страны и  сдержать ее, указал Володин.  

Материал дополняется.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Ангела Меркель, ФРГ, Алексей Навальный
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