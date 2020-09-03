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Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа)
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа) (Фото: government.ru)

У России и Белоруссии наблюдается прогресс по многим вопросам. Об этом сказал российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства», — сказал Мишустин, отметив, что оно должно быть основано на независимости обеих стран.

Глава правительства добавил, что государства обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в сфере культуры, спорта, здравоохранения, энергетики, промышленности. По его словам, почти все ключевые министры прибыли в Минск для обсуждения повестки дня.

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество
Политика
Михаил Мишустин

Мишустин отметил, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, назвав республику «родной страной для России».

27 августа российский премьер провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в рамках Союзного государства. Беседа Мишустина и Головченко состоялась после того, как президент Лукашенко объявил о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о рефинансировании выданного Белоруссии кредита на $1 млрд.

Ранее белорусский премьер заявлял, что Минск не может отказаться от сотрудничества с Москвой, когда в мире идет война за рынки.

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Теги: Михаил Мишустин, Александр Лукашенко
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