Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко (справа) (Фото: government.ru)

У России и Белоруссии наблюдается прогресс по многим вопросам. Об этом сказал российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства», — сказал Мишустин, отметив, что оно должно быть основано на независимости обеих стран.

Глава правительства добавил, что государства обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в сфере культуры, спорта, здравоохранения, энергетики, промышленности. По его словам, почти все ключевые министры прибыли в Минск для обсуждения повестки дня.

Мишустин отметил, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, назвав республику «родной страной для России».