Лукашенко заявил Мишустину о недолго существующих неравноправных союзах

К такому выводу, сказал белорусский лидер, ему помогло прийти его образование. Сейчас уже нельзя захватить другую страну и подчинить ее на 100–150 лет, считает Лукашенко

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что оба государства должны строить союз на равноправной основе, поскольку построенные на неравноправии объединения долго не существуют.

«Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Как отметил белорусский лидер, времена изменились и сейчас уже нельзя захватить какое-либо государство и подчинить его на 100–150 лет. «Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но, если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — считает Лукашенко.

Мишустин, говоря о двусторонних отношениях Белоруссии и России, обратил внимание на подписанные недавно в Москве важные документы, в том числе в области атомной энергетики. Кроме того, он отметил, что страны планируют реализовывать совместные проекты в сфере цифровых технологий.