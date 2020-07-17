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Политика ,  
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Лукашенко заявил Мишустину о недолго существующих неравноправных союзах

К такому выводу, сказал белорусский лидер, ему помогло прийти его образование. Сейчас уже нельзя захватить другую страну и подчинить ее на 100–150 лет, считает Лукашенко
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что оба государства должны строить союз на равноправной основе, поскольку построенные на неравноправии объединения долго не существуют.

«Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Как отметил белорусский лидер, времена изменились и сейчас уже нельзя захватить какое-либо государство и подчинить его на 100–150 лет. «Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но, если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — считает Лукашенко.

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Минск, Белоруссия

Мишустин, говоря о двусторонних отношениях Белоруссии и России, обратил внимание на подписанные недавно в Москве важные документы, в том числе в области атомной энергетики. Кроме того, он отметил, что страны планируют реализовывать совместные проекты в сфере цифровых технологий.

«Также я хотел бы отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в союзном договоре. Мне кажется, если бы мы еще сделали усилия с правительством Белоруссии, то могли бы найти достаточно большое количество мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного договора», — заявил глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что при развитии интеграционных процессов обязательным условием является сохранение независимости, «чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными и равноправными».

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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
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Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

Договор о создании Союзного государства власти России и Белоруссии подписали в 1999 году. Активное обсуждение углубления интеграции началось в марте 2019-го. РБК писал, что в ходе переговоров об интеграции Москва предложила Минску создать 12 наднациональных органов. По данным источников РБК, в их число вошли эмиссионный центр, предполагающий введение единой валюты, единые регуляторы в сфере нефти и газа, промышленности и другие. Собеседники отмечали, что в одной из «дорожных карт» идет речь о разработке совместной стратегии в сфере обороны.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, Союзное государство
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