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Премьеры России и Белоруссии созвонились после слов Лукашенко об $1 млрд

Роман Головченко и Михаил Мишустин
Роман Головченко и Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В ходе беседы глав правительств стран коснулись вопросов о торгово-экономическом сотрудничества и укреплении взаимодействия в рамках Союзного государства.

Они также обсудили график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд
Политика
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

Телефонный разговор премьер-министров состоялся после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским колленрй Владимиром Путиным о рефинансировании выданного Минску кредита на $1 млрд. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — отмечал Лукашенко.

Материал дополняется

Теги: Михаил Мишустин, Белоруссия, сотрудничество
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