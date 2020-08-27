Премьеры России и Белоруссии созвонились после слов Лукашенко об $1 млрд

Роман Головченко и Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В ходе беседы глав правительств стран коснулись вопросов о торгово-экономическом сотрудничества и укреплении взаимодействия в рамках Союзного государства.

Они также обсудили график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

Телефонный разговор премьер-министров состоялся после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским колленрй Владимиром Путиным о рефинансировании выданного Минску кредита на $1 млрд. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — отмечал Лукашенко.