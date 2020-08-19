Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество
Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
«Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что премьер-министры поговорили об углублении кооперации в энергетике, промышленности и других сферах.
Последний разговор Мишустина и Головченко состоялся 10 августа. Тогда российский премьер отметил важность отношений между странами и подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии Минск и Москва должны продолжить сотрудничество. Кроме того, глава правительства России передал действующему президенту республики Александру Лукашенко поздравления с победой на выборах.