Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.

«Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что премьер-министры поговорили об углублении кооперации в энергетике, промышленности и других сферах.

Последний разговор Мишустина и Головченко состоялся 10 августа. Тогда российский премьер отметил важность отношений между странами и подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии Минск и Москва должны продолжить сотрудничество. Кроме того, глава правительства России передал действующему президенту республики Александру Лукашенко поздравления с победой на выборах.