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Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Москвой

На фоне войны за рынки в мире Минск не может отказаться от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ.

«Белорусский экспорт в Россию — это порядка $15 млрд в год. По товарообороту (за прошлый год) Россия занимает 48% — практически половина. <...> В мире сейчас идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, что имеем? От наших добрых отношений?», — сказал Головченко.

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, СНГ
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