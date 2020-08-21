Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Москвой

На фоне войны за рынки в мире Минск не может отказаться от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ.

«Белорусский экспорт в Россию — это порядка $15 млрд в год. По товарообороту (за прошлый год) Россия занимает 48% — практически половина. <...> В мире сейчас идет война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, что имеем? От наших добрых отношений?», — сказал Головченко.

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