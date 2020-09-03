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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат попросила проверить свидетелей Ефремова на дачу ложных показаний

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Анна Бутырина, адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила суд вынести определение для проверки правоохранителями свидетелей защиты, которые утверждали, что актер не находился за рулем в момент аварии. Об этом сообщил ТАСС.

Она отметила, что суду стоит отнестись критически к показаниям Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, указав на их противоречивость и непоследовательность.

«Прошу суд <...> вынести определение для передачи в правоохранительные органы, чтобы те провели доследственную проверку и выяснили, содержатся ли в действиях этих свидетелей признаки ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания)», — сказала она.

При этом Бутырина напомнила, что все три свидетеля защиты были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

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Автомобиль Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве

Ранее два свидетеля защиты, Теван Бадасян и Александр Кобец, сообщили, что в машине Ефремова находился еще один человек. Третий свидетель, Андрей Гаев, утверждал, что после ДТП актер вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. При этом в начале августа в суде были представлены материалы дела, по которым Ефремов в момент аварии находился в своем автомобиле один, о чем говорил и он сам. Позднее Ефремов допустил, что мог находиться на пассажирском сиденье.

3 сентября Ефремов на заседании в Пресненском суде Москвы признал свою вину. Представитель гособвинения попросила для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Позже от полученных травм Захаров скончался в больнице.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, Пресненский суд Москвы
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