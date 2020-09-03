Адвокат попросила проверить свидетелей Ефремова на дачу ложных показаний

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Анна Бутырина, адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила суд вынести определение для проверки правоохранителями свидетелей защиты, которые утверждали, что актер не находился за рулем в момент аварии. Об этом сообщил ТАСС.

Она отметила, что суду стоит отнестись критически к показаниям Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, указав на их противоречивость и непоследовательность.

«Прошу суд <...> вынести определение для передачи в правоохранительные органы, чтобы те провели доследственную проверку и выяснили, содержатся ли в действиях этих свидетелей признаки ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания)», — сказала она.

При этом Бутырина напомнила, что все три свидетеля защиты были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.