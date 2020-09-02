Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 02 сен, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 02 сен, 13:05
СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии Общество, 00:26 Россия по качеству элиты оказалась на уровне Ботсваны Общество, 00:17 Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров Общество, 00:06 Эксперты оценили вероятность российской силовой помощи Белоруссии Политика, 00:00 Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии Политика, 02 сен, 23:59 Открытие Венецианского кинофестиваля на фоне пандемии. Фоторепортаж Общество, 02 сен, 23:45  NVIDIA представила новую видеокарту за 137 тыс. руб. Технологии и медиа, 02 сен, 23:35 Миранчук определился с игровым номером в «Аталанте» Спорт, 02 сен, 23:30 Киев потребовал ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального Политика, 02 сен, 23:14 В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом Общество, 02 сен, 23:10 В Ростовской области два человека погибли после лесных пожаров Общество, 02 сен, 23:09 Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального Политика, 02 сен, 22:54 Джонсон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального Политика, 02 сен, 22:40 ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи Бизнес, 02 сен, 22:39
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».

По ее словам, в российском посольстве указали, что приняли обращения совета, и скоро ответят на них.

Колесникова отметила, что, по мнению КС, «в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов».

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии
Политика

Ранее Колесникова говорила, что не расценивает как угрозу заявление президента России Владимира Путина о формировании по просьбе его белорусского коллеги Александра Лукашенко резерва российских силовиков для возможной помощи властям соседней страны. Путин при этом говорил, что резерв могут применить только в случае выхода ситуации из-под контроля.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, основной соперник Лукашенко на выборах, объявила о создании совета оппозиции 14 августа. Изначально предполагалось, что в него войдут представители всех объединений, заинтересованные в мирном разрешении конфликта между властями и протестующими. Президум совета из семи человек избрали 19 августа. Позже КС сообщил, что состав объединения будет дополнен профессионалами, готовыми работать для разрешения политического кризиса.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Лукашенко заявил, что создание КС — это попытка захватить власть в Белоруссии. По его словам, в него вошли «откровенно отвязанные нацисты» и «обиженные» чиновники.

31 августа незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и Колесникова (которая также руководит его штабом) сообщили о создании партии под названием «Вместе». «Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — пояснил Бабарико. Его штаб планирует подать документы на регистрацию партии в ближайшее время.

Теги: протесты, Белоруссия, оппозиция, посол
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой
Политика
Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter