Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».

По ее словам, в российском посольстве указали, что приняли обращения совета, и скоро ответят на них.

Колесникова отметила, что, по мнению КС, «в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов».

Ранее Колесникова говорила, что не расценивает как угрозу заявление президента России Владимира Путина о формировании по просьбе его белорусского коллеги Александра Лукашенко резерва российских силовиков для возможной помощи властям соседней страны. Путин при этом говорил, что резерв могут применить только в случае выхода ситуации из-под контроля.