Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой

По словам Марии Колесниковой, действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам

Мария Колесникова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Владимира Путина о формировании в России резерва силовиков и возможности их использования в соседней стране как угрозу.

«Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам. Хотя именно он все это время манипулировал фактом того, что это мы якобы к кому-то обращаемся», — сказала Колесникова.

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Представительница оппозиции заверила, что ни КС, ни она сама никогда не обращались за финансовой или какой-то другой помощью к представителям ЕС и не планируют этого делать.

По ее словам, сейчас всем очевидно, что большинство белорусов не согласны с официально объявленными результатами выборов и против того, чтобы Лукашенко продолжал оставаться у власти.