Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой

«Белорусы никак не разъединены, мы чувствуем себя очень сильными и едиными. Мы понимаем, что за нас очень беспокоится международное сообщество, мы тоже за себя сильно беспокоимся, но сейчас наступил момент, когда сами белорусы понимают, что они свое будущее могут и готовы построить своими руками», — сказала член президиума координационного совета оппозиции.
В этих условиях, по словам Колесниковой, белорусов больше внешней угрозы волнует то, когда власть начнет их слушать, когда прекратится насилие и будут выпущены на свободу все задержанные, когда начнется расследование совершенных преступлений, а также волнует угрожающий стране экономический кризис.
В четверг, 27 августа, в эфир телеканала «Россия 24» было выпущено интервью Путина, который заявил, что в России по просьбе занимающего ныне пост президента Белоруссии Александра Лукашенко сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые при необходимости могут быть использованы для исполнения обязательств России по оказанию помощи в сохранении стабильности в соседней стране.
«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал Путин.
По его словам, в Кремле исходят из того, что существующие в Белоруссии проблемы будут решаться мирным путем. «Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — добавил Путин.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.
В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.