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Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой

По словам Марии Колесниковой, действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Владимира Путина о формировании в России резерва силовиков и возможности их использования в соседней стране как угрозу.

«Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам. Хотя именно он все это время манипулировал фактом того, что это мы якобы к кому-то обращаемся», — сказала Колесникова.

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Представительница оппозиции заверила, что ни КС, ни она сама никогда не обращались за финансовой или какой-то другой помощью к представителям ЕС и не планируют этого делать.

По ее словам, сейчас всем очевидно, что большинство белорусов не согласны с официально объявленными результатами выборов и против того, чтобы Лукашенко продолжал оставаться у власти.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Белорусы никак не разъединены, мы чувствуем себя очень сильными и едиными. Мы понимаем, что за нас очень беспокоится международное сообщество, мы тоже за себя сильно беспокоимся, но сейчас наступил момент, когда сами белорусы понимают, что они свое будущее могут и готовы построить своими руками», — сказала член президиума координационного совета оппозиции.

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В этих условиях, по словам Колесниковой, белорусов больше внешней угрозы волнует то, когда власть начнет их слушать, когда прекратится насилие и будут выпущены на свободу все задержанные, когда начнется расследование совершенных преступлений, а также волнует угрожающий стране экономический кризис.

В четверг, 27 августа, в эфир телеканала «Россия 24» было выпущено интервью Путина, который заявил, что в России по просьбе занимающего ныне пост президента Белоруссии Александра Лукашенко сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые при необходимости могут быть использованы для исполнения обязательств России по оказанию помощи в сохранении стабильности в соседней стране.

Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Политика
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал Путин.

По его словам, в Кремле исходят из того, что существующие в Белоруссии проблемы будут решаться мирным путем. «Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — добавил Путин.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Калюков
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