Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального Политика, 21:50 В Совфеде ответили на заявление властей ФРГ об отравлении Навального Политика, 21:46 «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 21:39 Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони Политика, 21:28 Теннисистка Грачева впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема» Спорт, 21:16 Разработчики «Новичка» оценили версию отравления Навального Общество, 21:11 Путин выделил землю у МКАД под строительство жилья для ФСО Недвижимость, 21:10 Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления Общество, 21:02  «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии Спорт, 20:40 Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США Политика, 20:29 В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая» Общество, 20:24 Уволенный из «Спартака» Цорн впервые оценил свою работу в клубе Спорт, 20:11 Новый кроссовер Hyundai получит камеры вместо внешних зеркал Авто, 20:09 В Москве школьница пострадала из-за распыления перцового баллончика Общество, 20:08
Отравление Навального ,  
0 

В Совфеде ответили на заявление властей ФРГ об отравлении Навального

Россию пытаются представить мировым злодеем в ситуации с оппозиционером Алексеем Навального, в организме которого немецкие специалисты нашли вещество группы «Новичок». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК.

«Россия такой мировой злодей, а Запад спасает борцов с мировым злодейством, причем спасает все время по одной и той же кальке: спасает — обнаруживает «Новичок». У нас что в мире кроме «Новичка» ничего не существует. Нарочитость всего, такая театральность всего этого действа», — сказал он.

Соратники Навального будут настаивать на возбуждении дела о покушении
Политика
<p>Кира Ярмыш</p>

Сенатор выразил мнение, что после отправки Навального в Германию с ним «могло быть все что угодно», неясно, чем «его кормили, поили» во время полета и что ему вводили. «Это трудно проверить, при этом не было никаких иностранных наблюдателей. Когда все это происходило не было наших представителей рядом с ним. Как его там лечили, что ему кололи, что вводили, что вдыхал? И после всего этого через неделю появляется такое заявление», — указал Климов.

Сенатор полагает, что США могут воспользоваться ситуацией с оппозиционером, чтобы ввести новые санкции против России.

«Нам надо ожидать санкции, не исходя из их [Германии] версии, а исходя из американского закона PL115-44 от августа 2017 года (О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). — РБК). Этим законом предписывается властям США приблизительно раз в квартал каждый год ужесточать санкционное давление на Россию как противника США», — сказал Климов.

При этом Соединенные Штаты, по его словам, привлекают для этого европейских партнеров. А под каким соусами подаются санкции, уже не важно: будь то дело об отравлении экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Солсбери или ситуация с оппозиционером Навальным, отметил сенатор. «Не это так другое станет очередным поводом [для санкций]», — добавил член Совфеда.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
Политика
Мария Захарова

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Германия «сделала свой выход», заявив об отравлении Навального ядом из группы «Новичок».

«Немцы. Вам пришлось, ага. Сделали свой выход, кто бы сомневался. Ну, а раз взялись за гуж, отвечайте», — написал он. Косачев предложил теперь предоставить слово «химикам, не политикам».

Соратники Навального будут настаивать на возбуждении дела о покушении
Политика
<p>Кира Ярмыш</p>

Немецкие военные специалисты обнаружили доказательства наличия в организме Навального отравляющего вещества из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политик стал жертвой преступления, таким образом его хотели «заставить замолчать». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что у оппозиционера был взят целый комплекс анализов, однако до отправки в Берлин следов яда в его организме обнаружено не было.

Навальный находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Туда его доставили через два дня после того, как он впал в кому в Омске, после перелета из Томска в Москву.

Теги: новости, Алексей Навальный, отравление, Андрей Климов
Материалы по теме
Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального
Финансы
В ФРГ допустили новые санкции против России из-за отравления Навального
Политика
В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter