В Совфеде ответили на заявление властей ФРГ об отравлении Навального

Россию пытаются представить мировым злодеем в ситуации с оппозиционером Алексеем Навального, в организме которого немецкие специалисты нашли вещество группы «Новичок». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с РБК.

«Россия такой мировой злодей, а Запад спасает борцов с мировым злодейством, причем спасает все время по одной и той же кальке: спасает — обнаруживает «Новичок». У нас что в мире кроме «Новичка» ничего не существует. Нарочитость всего, такая театральность всего этого действа», — сказал он.

Сенатор выразил мнение, что после отправки Навального в Германию с ним «могло быть все что угодно», неясно, чем «его кормили, поили» во время полета и что ему вводили. «Это трудно проверить, при этом не было никаких иностранных наблюдателей. Когда все это происходило не было наших представителей рядом с ним. Как его там лечили, что ему кололи, что вводили, что вдыхал? И после всего этого через неделю появляется такое заявление», — указал Климов.

Сенатор полагает, что США могут воспользоваться ситуацией с оппозиционером, чтобы ввести новые санкции против России.