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Протесты в Белоруссии ,  
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Партия экс-соперника Лукашенко решила сотрудничать с советом оппозиции

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Сергей Гриц / AP)

Члены партии «Вместе», созданной незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико и главой его штаба Марией Колесниковой, будут принимать активное участие в работе координационного совета белорусской оппозиции. Об этом говорится в заявлении на сайте штаба Бабарико.

«Члены партии «Вместе» будут принимать активное участие в работе координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога», — отмечает штаб.

При этом решение о создании партии «Вместе» не затрагивает работу координационного совета. Оно было принято по инициативе Бабарико, Колесниковой и предвыборного штаба, уточняется в заявлении.

В сообщении говорится, что штаб согласен с тем, что Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на президентских выборах.

Штаб Бабарико также указывает, что «главное сейчас — это добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской».

«Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством», — говорится в заявлении.

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О регистрации партии «Вместе» Бабарико и Колесникова объявили 31 августа. Главной задачей партии бывший глава Белгазпромбанка называл обеспечение проведения конституционной реформы.

Бабарико задержали в конце июня по подозрению в противоправной деятельности. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в даче взятки. В итоге Бабарико отправили в СИЗО. ЦИК также не зарегистрировала его кандидатом на выборах президента, сославшись на ошибки в декларации о доходах, а также на то, что в его кампании участвовала иностранная организация.

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Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента, которые состоялись 9 августа. По окончательным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Лидер оппозиции Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть больше 10,1% голосов. Штаб Тихановской считает, что она набрала от 70 до 80% голосов.

Тихановская 14 августа объявила о создании координационного совета оппозиции, задачей которого будет обеспечение мирной передачи власти в стране. В него вошли общественные деятели Белоруссии, представители политических партий, правозащитники, журналисты и активисты.

Теги: Белоруссия, протесты, Виктор Бабарико, координационный совет оппозиции
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