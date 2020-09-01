Партия экс-соперника Лукашенко решила сотрудничать с советом оппозиции

Виктор Бабарико (Фото: Сергей Гриц / AP)

Члены партии «Вместе», созданной незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико и главой его штаба Марией Колесниковой, будут принимать активное участие в работе координационного совета белорусской оппозиции. Об этом говорится в заявлении на сайте штаба Бабарико.

«Члены партии «Вместе» будут принимать активное участие в работе координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога», — отмечает штаб.

При этом решение о создании партии «Вместе» не затрагивает работу координационного совета. Оно было принято по инициативе Бабарико, Колесниковой и предвыборного штаба, уточняется в заявлении.

В сообщении говорится, что штаб согласен с тем, что Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на президентских выборах.

Штаб Бабарико также указывает, что «главное сейчас — это добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской».