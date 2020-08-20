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Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с МВД и КГБ

Встречи необходимы для обсуждения требований «большинства граждан», указали в Координационном совете оппозиции. Среди таких требований — проведение новых выборов и прекращение политических преследований
Координационный совет белорусской оппозиции
Координационный совет белорусской оппозиции (Фото: rada.vision)

Координационный совет белорусской оппозиции направил официальные обращения органам власти республики с требованием срочного проведения встреч, говорится на сайте совета. Обращения отправили в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ.

В КС указали, что встреча необходима «для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции».

Согласно резолюции, совет настаивает на выполнении трех требований: прекращении политического преследования граждан, освобождении политических заключенных, а также на признании итогов прошедших 9 августа президентских выборов недействительными. Согласно документу, в стране необходимо провести новые выборы «по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию».

Также в КС сообщили, что информацию о работе совета и принятой им резолюции направили «по всем каналам связи», в том числе в трудовые коллективы и СМИ. Кроме того, члены совета решили расширить его состав, чтобы в него вошло больше «профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», говорится в сообщении.

В Белоруссии возбудили уголовное дело о создании совета оппозиции
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

О создании координационного совета оппозиции 14 августа объявила главная соперница нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская. По ее словам, в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение мирной передачи власти в стране.

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Окончательный список членов совета пока не сформирован. Сначала в него вошли 35 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты.

Лукашенко счел формирование координационного совета по трансферу власти в Белоруссии попыткой захвата власти. «Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил президент. По его словам, по отношению к вошедшим в совет будут приняты «адекватные меры».

20 августа генпрокурор Белоруссии Александр Конюк сообщил, что в связи с созданием координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело по ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Она предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В координационном совете в ответ на возбуждение дела заявили, что цели и способы действия совета — законные и основаны на Конституции страны.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны 9 августа. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко, который получил более 80% голосов. Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть больше 10% голосов, однако, по оценкам ее штаба, политик набрала от 70 до 80% голосов.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Белоруссия
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