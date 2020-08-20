Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с МВД и КГБ

Встречи необходимы для обсуждения требований «большинства граждан», указали в Координационном совете оппозиции. Среди таких требований — проведение новых выборов и прекращение политических преследований

Координационный совет белорусской оппозиции (Фото: rada.vision)

Координационный совет белорусской оппозиции направил официальные обращения органам власти республики с требованием срочного проведения встреч, говорится на сайте совета. Обращения отправили в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и КГБ.

В КС указали, что встреча необходима «для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в резолюции».

Согласно резолюции, совет настаивает на выполнении трех требований: прекращении политического преследования граждан, освобождении политических заключенных, а также на признании итогов прошедших 9 августа президентских выборов недействительными. Согласно документу, в стране необходимо провести новые выборы «по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию».

Также в КС сообщили, что информацию о работе совета и принятой им резолюции направили «по всем каналам связи», в том числе в трудовые коллективы и СМИ. Кроме того, члены совета решили расширить его состав, чтобы в него вошло больше «профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», говорится в сообщении.