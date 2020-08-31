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Экономика ,  
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В «Газпроме» исключили влияние выплаты PGNiG на позицию при обжаловании

Фото: Wojciech Kardas / Reuters
Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Выплата «Газпромом» польской энергетической компании PGNiG 100 млрд руб. согласно решению Стокгольмского арбитража не повлияет на процесс его обжалования. Об этом заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что перечисление средств не нанесет ущерб позиции компании в ходе обжалования.

«С аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года, в связи с чем мы рекомендуем такую корректировку денежного потока», — пояснил Иванников (цитата по «РИА Новости»).

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Контракт на поставки в Польшу 9,8 млрд куб. м газа в год был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение, предусматривающее снижение цены на российский газ более чем на 10%. Однако позднее Варшава заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.

Так, в 2015 году PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Иск был подан в феврале 2016 года. В итоге арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Свое решение он вынес 30 марта. В конце мая 2020 года «Газпром» и «Газпром экспорт» подали в суд округа Свеа (Швеция) апелляцию на решение трибунала.

В конце июня «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила PGNiG $1,5 млрд за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа. Однако на следующий же день PGNiG вернула российской компании лишние средства — около $90 млн — за старые долги за газ.

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Теги: Газпром, выплата, Польша
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