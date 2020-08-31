В «Газпроме» исключили влияние выплаты PGNiG на позицию при обжаловании

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Выплата «Газпромом» польской энергетической компании PGNiG 100 млрд руб. согласно решению Стокгольмского арбитража не повлияет на процесс его обжалования. Об этом заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что перечисление средств не нанесет ущерб позиции компании в ходе обжалования.

«С аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года, в связи с чем мы рекомендуем такую корректировку денежного потока», — пояснил Иванников (цитата по «РИА Новости»).

Контракт на поставки в Польшу 9,8 млрд куб. м газа в год был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение, предусматривающее снижение цены на российский газ более чем на 10%. Однако позднее Варшава заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.