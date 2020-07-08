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Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

«Газпром», выплачивая польской PGNiG деньги по решению Стокгольмского арбитража, не учел, что у нее есть старые долги за газ. На следующий же день PGNiG вернула российской компании «лишние» средства в порядке взаиморасчета
Газпром GAZP ₽200,32 +1,19% Купить
Фото: Wojciech Kardas / Reuters
Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Польская PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн, которые, как утверждают в Варшаве, оказались лишними при выплатах по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает WNP со ссылкой на отчет компании.

Деньги «Газпром» перечислил польской нефтегазовой компании 1 июля. Всего от «Газпрома» PGNiG получила $1,606 млрд. Согласно отчету, на следующий день, 2 июля, компания отправила обратно «Газпрому» $90 млн, которые в PGNiG посчитали лишними.

Как пояснил президент компании Ежи Квечиньский, причиной переплат стало то, что «Газпром» не учел того, что Варшава несколько раз в 2014 году недоплатила за поставленный газ. Недоплаченную «Газпрому» сумму в PGNiG включили во взаиморасчет с Москвой и вернули обратно.

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
Бизнес
Фото: Czarek Sokolowski / AP

РБК направил запрос в «Газпром».

Варшава и Москва неоднократно судились из-за стоимости и формулы ценообразования газа, поставляемого по так называемому Ямальскому контракту. В Стокгольмский арбитраж Польша обратилась в 2016 году. В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж окончательно признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования. С ее учетом «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты. PGNiG изначально заявляла, что «Газпром» обязан вернуть ей около $1,5 млрд (а не $1,6 млрд).

«Газпром» по-прежнему отрицает справедливость решения арбитража и добивается его отмены. «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», — заявляли в «Газпром экспорте» после перечисления требуемой суммы Польше.

Сам Ямальский контракт, который мог быть автоматически продлен после 2022 года, Польша решила разорвать. Решение о разрыве контракта компания анонсировала заранее, в ноябре 2019 года до фактического отказа от поставок российского газа, в соответствии с условиями соглашения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Газпром, газ, Польша, арбитраж
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