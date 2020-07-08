Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн
Польская PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн, которые, как утверждают в Варшаве, оказались лишними при выплатах по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает WNP со ссылкой на отчет компании.
Деньги «Газпром» перечислил польской нефтегазовой компании 1 июля. Всего от «Газпрома» PGNiG получила $1,606 млрд. Согласно отчету, на следующий день, 2 июля, компания отправила обратно «Газпрому» $90 млн, которые в PGNiG посчитали лишними.
Как пояснил президент компании Ежи Квечиньский, причиной переплат стало то, что «Газпром» не учел того, что Варшава несколько раз в 2014 году недоплатила за поставленный газ. Недоплаченную «Газпрому» сумму в PGNiG включили во взаиморасчет с Москвой и вернули обратно.
РБК направил запрос в «Газпром».