Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

«Газпром», выплачивая польской PGNiG деньги по решению Стокгольмского арбитража, не учел, что у нее есть старые долги за газ. На следующий же день PGNiG вернула российской компании «лишние» средства в порядке взаиморасчета

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Польская PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн, которые, как утверждают в Варшаве, оказались лишними при выплатах по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает WNP со ссылкой на отчет компании.

Деньги «Газпром» перечислил польской нефтегазовой компании 1 июля. Всего от «Газпрома» PGNiG получила $1,606 млрд. Согласно отчету, на следующий день, 2 июля, компания отправила обратно «Газпрому» $90 млн, которые в PGNiG посчитали лишними.

Как пояснил президент компании Ежи Квечиньский, причиной переплат стало то, что «Газпром» не учел того, что Варшава несколько раз в 2014 году недоплатила за поставленный газ. Недоплаченную «Газпрому» сумму в PGNiG включили во взаиморасчет с Москвой и вернули обратно.

РБК направил запрос в «Газпром».