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«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Российская корпорация не отказалась от обжалования решения, по которому уже выплатила компенсацию
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера.

Сумма компенсации составила $1,5 млрд. «В то же время ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», — отметили в «Газпром экспорте».

Стокгольмский арбитраж вынес решение 30 марта 2020 года. Контракт на поставки газа был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Польша заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
Бизнес
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польская PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже в 2015 году. Сам иск был подан в феврале 2016 года. «Шаги, предпринятые PGNiG, нацелены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа», — отмечала тогда польская компания.

Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
Бизнес
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

Как пояснили в суде, «Газпром» в течение долгого времени отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках. В PGNiG тогда сообщили, что ждут от российской компании снижения стоимости до рыночной, но «Газпром» трактовал решение арбитража иначе. По его версии, в снижении цены на газ суд Варшаве отказал, признав за ней только потенциальное право требовать скидки.

В конце мая «Газпром» и «Газпром экспорт» подали в суд округа Свеа (Швеция) апелляцию на решение арбитражного трибунала. Глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил РБК, что в 2018 году компании также обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Газпром», Стокгольмский арбитраж, компенсация
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