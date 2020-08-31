«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

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«Газпром» неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации «Газпрома» и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом говорится в отчетности российской компании за первое полугодие 2020 года.

«24 августа 2020 года ПАО «Газпром» были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши <...> об ограничении доступа ПАО «Газпром» к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО «Газпром» и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

В мае 2019 года UOKiK предъявил «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) за непредставление информации, касающейся дела.

В начале текущего года UOKiK обратился в «Газпром» с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении «Северного потока 2». В ответ на это российская компания попросила обосновать такой запрос. В итоге в начале августа UOKiK оштрафовал «Газпром» на 213 млн злотых (€50 млн). Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить польскому регулятору запрошенные им данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, которые финансируют строительство газопровода «Северный поток-2». В «Газпроме» заявили, что UOKiK в ходе инициированного против «Северного потока — 2» антимонопольного расследования запросил у «Газпрома» информацию, несвязанную с предметом расследования.

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