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Бизнес ,  
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

В польской компании считают, что оснований для отмены решения арбитража, в соответствии с которым российская сторона должна снизить цену на газ для Варшавы, нет
Газпром GAZP ₽201,97 +1,64% Купить
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg
Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

«Газпром» и «Газпром экспорт» 29 мая подали в суд округа Свеа (Швеция) апелляцию на решение арбитражного трибунала от 30 марта по спору с польской нефтегазовой компанией PGNiG. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он добавил, что в 2018 году компании так же обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству.

Ранее об апелляции «Газпрома» сообщила PGNiG. В польской компании считают, что никаких оснований для отмены решения арбитража от 30 марта нет.

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Бизнес
Фото: Katarina Stoltz / Reuters

В 2016 году Польша подала иск в суд к «Газпрому» и «Газпром экспорту», потребовав снизить стоимость газа. В 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес частичное решение, поддержав требования Варшавы и признав ее право требовать скидки на газ.

30 марта 2020 года арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением арбитража, PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Решение касается поставок с 1 ноября 2014 года. Польская компания считает, что «Газпром» должен выплатить ей около $1,5 млрд. В «Газпроме» тогда заявили, что изучают решение.

14 мая глава PGNiG Ежи Квецинский заявил «Польскому радио», что компания получает от «Газпрома» счета за газ по скорректированной формуле.

Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, рассчитан до 2022 года с возможностью продления. Cоглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. В прошлом году польская сторона объявила, что в конце 2022 года расторгнет контракт. В соответствии с условиями соглашения свое решение PGNiG анонсировала заранее, до фактического отказа от поставок российского газа. Оно подразумевает, что сторона, которая принимает решение о прекращении сотрудничества, должна уведомить об этом контрагента за три года.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталия Анисимова
Теги: «Газпром», «Газпром экспорт», PGNiG
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