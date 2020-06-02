«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

В польской компании считают, что оснований для отмены решения арбитража, в соответствии с которым российская сторона должна снизить цену на газ для Варшавы, нет

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«Газпром» и «Газпром экспорт» 29 мая подали в суд округа Свеа (Швеция) апелляцию на решение арбитражного трибунала от 30 марта по спору с польской нефтегазовой компанией PGNiG. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он добавил, что в 2018 году компании так же обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству.

Ранее об апелляции «Газпрома» сообщила PGNiG. В польской компании считают, что никаких оснований для отмены решения арбитража от 30 марта нет.

В 2016 году Польша подала иск в суд к «Газпрому» и «Газпром экспорту», потребовав снизить стоимость газа. В 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес частичное решение, поддержав требования Варшавы и признав ее право требовать скидки на газ.