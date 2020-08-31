Глава МВД Белоруссии пообещал наказать поднявших руку на милиционеров

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщил, что все, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов страны на протестах, понесут наказание. Об этом глава МВД сообщил в интервью телеканалу RT.

«Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео — ответят все», — сказал Караев. При этом Караев сообщил, что тех, кто «просто из любопытства» снимал не телефон, трогать не будут. Министр добавил, что милиционеры «не кровожадные люди».

Также Караев рассказал о 131 избитом сотруднике, 28 из которых до сих пор находится в госпитале. При этом в середине августа белорусский СК сообщал, что более 600 граждан заявили о получении телесных повреждений при задержании, часть из них — в местах временного содержания.

29 августа член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала Караева подать в отставку. Он отметила, что Караев в эфире белорусского телевидения взял на себя ответственность за тех, кому «досталось» на протестах. По мнению оппозиции, у Караева есть два варианта — отставка или явка с повинной.