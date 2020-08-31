Глава МВД Белоруссии пообещал наказать поднявших руку на милиционеров
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев сообщил, что все, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов страны на протестах, понесут наказание. Об этом глава МВД сообщил в интервью телеканалу RT.
«Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео — ответят все», — сказал Караев. При этом Караев сообщил, что тех, кто «просто из любопытства» снимал не телефон, трогать не будут. Министр добавил, что милиционеры «не кровожадные люди».
Также Караев рассказал о 131 избитом сотруднике, 28 из которых до сих пор находится в госпитале. При этом в середине августа белорусский СК сообщал, что более 600 граждан заявили о получении телесных повреждений при задержании, часть из них — в местах временного содержания.
29 августа член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала Караева подать в отставку. Он отметила, что Караев в эфире белорусского телевидения взял на себя ответственность за тех, кому «досталось» на протестах. По мнению оппозиции, у Караева есть два варианта — отставка или явка с повинной.