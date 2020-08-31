В СПЧ попросили МВД взять под контроль дело о нападении на Егора Жукова

Егор Жуков (Фото: realzhukov / Instagram)

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросила министра внутренних дел России взять под особый контроль дело о нападении на блогера Егора Жукова. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«По сложившейся тенденции нападения на журналистов и даже их убийства расследуются крайне медленно, вяло и зачастую не приводят ни к каким результатам», — говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что есть основания полагать, что нападение совершено именно из-за журналистской деятельности Жукова.

На Жукова напали вечером 30 августа возле его дома. Его команда сообщала, что нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится дома. 25 июля команда Жукова также сообщала о нападении на него около дома. Команда Жукова считает, что нападения связаны с его политической деятельностью. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ «Побои».

Жуков — фигурант «дела 27 июля», оно состоит из нескольких уголовных дел, которые завели после несогласованной акции 27 июля 2019 года. Изначально ему вменялось участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако затем обвинение сняли, а Жукова из СИЗО перевели под домашний арест. Позднее в отношении его завели дело о призывах к экстремизму в интернете (ст. 280 УК). Суд приговорил Жукова к трем годам условного заключения.