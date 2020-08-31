Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 14:12
В ФБК сообщили об изъятии техники у съемочной группы в Татарстане Общество, 21:15 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 21:12 Ефремов сообщил о привлечении к уголовной ответственности за хулиганство Общество, 21:11 «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном Спорт, 21:04 Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ Общество, 20:46 В «Конкорде» заявили о прекращении преследования Пригожина Интерполом Политика, 20:40 Вице-чемпион мира покинул «Барселону» Спорт, 20:34 В СПЧ попросили МВД взять под контроль дело о нападении на Егора Жукова Общество, 20:25 Акции вышедшего на биржу производителя систем дезинфекции взлетели на 33% Инвестиции, 20:14 Лукашенко уволил предложившего пересчитать голоса посла в Испании Политика, 20:10 Баффет вложился в японские «сого сёся». Что это и почему он их выбрал Инвестиции, 20:04 В Москве подросток выстрелил в сверстника на детской площадке Общество, 20:01 СМИ заявили о предложении «Первого канала» Загитовой стать ведущей шоу Спорт, 19:51 «Хайп закончится нескоро». Как увеличить накопления с помощью криптовалют Крипто, 19:50
Общество ,  
0 

В СПЧ попросили МВД взять под контроль дело о нападении на Егора Жукова

Егор Жуков
Егор Жуков (Фото: realzhukov / Instagram)

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросила министра внутренних дел России взять под особый контроль дело о нападении на блогера Егора Жукова. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«По сложившейся тенденции нападения на журналистов и даже их убийства расследуются крайне медленно, вяло и зачастую не приводят ни к каким результатам», — говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что есть основания полагать, что нападение совершено именно из-за журналистской деятельности Жукова.

На Жукова напали вечером 30 августа возле его дома. Его команда сообщала, что нападавших было двое, они скрылись с места происшествия. Жукова госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится дома. 25 июля команда Жукова также сообщала о нападении на него около дома. Команда Жукова считает, что нападения связаны с его политической деятельностью. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ «Побои».

Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова
Политика
Егор Жуков

Жуков — фигурант «дела 27 июля», оно состоит из нескольких уголовных дел, которые завели после несогласованной акции 27 июля 2019 года. Изначально ему вменялось участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако затем обвинение сняли, а Жукова из СИЗО перевели под домашний арест. Позднее в отношении его завели дело о призывах к экстремизму в интернете (ст. 280 УК). Суд приговорил Жукова к трем годам условного заключения.

Теги: Егор Жуков, нападение, СПЧ, МВД
Материалы по теме
Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова
Политика
Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова
Общество
Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter