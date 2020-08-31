Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последний день лета Общество, 10:32 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 10:30 Курс доллара опустился ниже 74 рублей на фоне дорожающей нефти Инвестиции, 10:30 В Москве от коронавируса вылечились еще 916 человек Общество, 10:11 Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН Политика, 10:10 Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова Общество, 10:06 РБК Pro: хабы и клуб. Как корпорации переосмысливают свои офисы Pro, 10:04 Украинский игрок опроверг уход из «Аталанты» после покупки Миранчука Спорт, 10:03 Нейросеть научилась моделировать сверхреалистичные теннисные матчи Индустрия 4.0, 10:00  Компания Гуцериева станет крупнейшим владельцем складов в России Бизнес, 10:00 Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 09:58 Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики Экономика, 09:54 В России провели более 36,6 млн тестов на COVID-19 Общество, 09:54 В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства» Политика, 09:43
Политика ,  
0 

Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения

Информации о точном диагнозе пока нет, но врачи после обследования отпустили Жукова домой
Егор Жуков
Егор Жуков (Фото: АГН «Москва»)

После медицинского осмотра врачи отпустили домой Егора Жукова, на которого в ночь на 31 августа было совершено нападение. Об этом РБК рассказал его представитель Стас Топорков.

«Сейчас Егор находится дома вместе с родителями. Нападение связываем с его политической деятельностью. Это уже вторая попытка избить Егора. Ранее, в июле, на него уже совершали нападение двое парней в масках около его подъезда. Тогда Егору удалось избежать сильных травм: он отбился от одного удара и скрылся от нападавших. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Сейчас пресс-служба МВД сообщила нам, что в связи со случившимся начата проверка в рамках уголовной статьи о побоях», — рассказал Топорков и уточнил, что Жуков написал заявление еще ночью в ОВД.

«По диагнозу не могу сказать точно, но серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать, поэтому было принято решение об отправке домой», — уточнил собеседник РБК. «Видео попробуем сделать, как он проснется, если он будет не против», — добавил Топорков.

Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы
Общество
Егор Жуков

После проверки полиция возбудила уголовное дело о нападении на Жукова. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что полицейские в настоящее время устанавливают личности подозреваемых: «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается».

Нападение на блогера произошло около его дома. «Команда Жукова» указывала со ссылкой на очевидцев, что его избили два человека, которые затем скрылись с места происшествия на самокатах. После избиения Жукова отвезли в больницу. «Предварительный диагноз — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас Жукова госпитализируют в 67-ю больницу, где ему сделают МРТ», — сказал тогда Топорков.

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
Общество
Егор Жуков (в центре)

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Егор Жуков — фигурант «дела 27 июля», которое состоит из нескольких уголовных дел, возбужденных после несанкционированной московской акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Жукова задержали через несколько дней, 2 августа. Первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), но затем это обвинение сняли, а юношу перевели из СИЗО под домашний арест. Позднее в отношении него возбудили новое уголовное дело — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). В декабре 2019 года суд приговорил Жукова к трем годам условно и затем отклонил поданную защитой апелляцию.

На момент задержания и судебного разбирательства Жуков был студентом четвертого курса НИУ ВШЭ, где изучал политологию. Личные поручительства за него подписали более 300 преподавателей вуза. Главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов дали суду гарантию, что в случае освобождения блогера готовы принять его на работу.

Ранее Жуков сообщал о еще одной попытке нападения, которая произошла 27 июля.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владислав Гордеев
Теги: нападение, полиция, побои, Москва, Егор Жуков
Материалы по теме
Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова
Общество
Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы
Общество
В Москве напали на Егора Жукова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter