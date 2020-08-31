Представитель Егора Жукова сообщил о его состоянии после нападения

Информации о точном диагнозе пока нет, но врачи после обследования отпустили Жукова домой

Егор Жуков (Фото: АГН «Москва»)

После медицинского осмотра врачи отпустили домой Егора Жукова, на которого в ночь на 31 августа было совершено нападение. Об этом РБК рассказал его представитель Стас Топорков.

«Сейчас Егор находится дома вместе с родителями. Нападение связываем с его политической деятельностью. Это уже вторая попытка избить Егора. Ранее, в июле, на него уже совершали нападение двое парней в масках около его подъезда. Тогда Егору удалось избежать сильных травм: он отбился от одного удара и скрылся от нападавших. Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Сейчас пресс-служба МВД сообщила нам, что в связи со случившимся начата проверка в рамках уголовной статьи о побоях», — рассказал Топорков и уточнил, что Жуков написал заявление еще ночью в ОВД.

«По диагнозу не могу сказать точно, но серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать, поэтому было принято решение об отправке домой», — уточнил собеседник РБК. «Видео попробуем сделать, как он проснется, если он будет не против», — добавил Топорков.

После проверки полиция возбудила уголовное дело о нападении на Жукова. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что полицейские в настоящее время устанавливают личности подозреваемых: «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается».